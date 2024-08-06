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Hatay'da Bıçakla Öldürülen Ali Altıngöz'ün Arkadaşı Tutuklandı

Hatay'ın Belen ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi sonrası arkadaşı tutuklandı. Olayın detayları ve soruşturmanın durumu.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 17:14
Hatay'da Bıçakla Öldürülen Ali Altıngöz'ün Arkadaşı Tutuklandı

Hatay'ın Belen İlçesinde Cinayet Şoku

Hatay'ın Belen ilçesinde, geçtiğimiz gün ormanlık bir alanda bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Olay, Müftüler Mahallesi'nde yaşandı.

Olayın Gelişimi

İlk olarak İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 53 yaşındaki Ali Altıngöz'ün cesedini buldu. Olayın ardından başlatılan soruşturma sonucunda, çevredeki güvenlik kameraları incelendi ve şüpheli şahsın kimliği tespit edildi.

Şüpheli E.A.'nın Yakalanması

Yapılan çalışmalar neticesinde, cinayetle ilgili olarak Ali Altıngöz'ün arkadaşı olduğu öğrenilen E.A. gözaltına alındı. E.A., olayda kullandığı bıçağıyla birlikte yakalanarak, suça karıştığını itiraf etti.

Adli Süreç Başladı

Gözaltına alınan E.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürüldüğü öğrenildi. Yetkililer, güvenlik kameralarındaki kayıtların daha detaylı incelendiğini belirtti.

Bu trajik olay, Belen ilçesi sakinlerinde büyük bir üzüntü yaratırken, güvenlik güçleri olayı aydınlatmak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Hatay'ın Belen ilçesinde, bir kişinin ormanlık alanda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasıyla...

Hatay'ın Belen ilçesinde, bir kişinin ormanlık alanda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan arkadaşı tutuklandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde, bir kişinin ormanlık alanda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasıyla...

Hatay'ın Belen ilçesinde, bir kişinin ormanlık alanda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan arkadaşı tutuklandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde, bir kişinin ormanlık alanda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasıyla...

Hatay'ın Belen ilçesinde, bir kişinin ormanlık alanda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan arkadaşı tutuklandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde, bir kişinin ormanlık alanda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasıyla...

Hatay'ın Belen ilçesinde, bir kişinin ormanlık alanda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan arkadaşı tutuklandı.

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