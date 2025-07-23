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Hatay'da Bıçakla Öldürülen Genç Mehmet Vural'ın Cenazesi Defnedildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde babası tarafından bıçakla öldürülen 22 yaşındaki Mehmet Vural'ın cenazesi defnedildi.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 16:39
Hatay'da Bıçakla Öldürülen Genç Mehmet Vural'ın Cenazesi Defnedildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşanan trajik bir olayda, babası tarafından bıçakla öldürülen 22 yaşındaki Mehmet Vural'ın cenazesi toprağa verildi. Olay, Numune Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Dün yolda yaşanan tartışmanın ardından, Vural babası Mehmet Zeki Vural tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Cenaze töreni, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Özerli Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü. Aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katılarak gencin cenaze namazını kıldı. Mehmet Vural’ın naaşı burada defnedildi.

Olayın ardından babası Mehmet Zeki Vural gözaltına alınmış ve emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilmiştir. Çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanan zanlının durumu, soruşturma devam ederken büyük bir üzüntüye yol açtı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, motosikletiyle seyir halindeyken tartıştığı 22 yaşındaki oğlunu...

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, motosikletiyle seyir halindeyken tartıştığı 22 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldüren baba gözaltına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, motosikletiyle seyir halindeyken tartıştığı 22 yaşındaki oğlunu...

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, motosikletiyle seyir halindeyken tartıştığı 22 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldüren baba gözaltına alındı.

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