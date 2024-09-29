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Hatay'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

İskenderun'da komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 14:07
Hatay'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Hatay'da Komşular Arasında Kanlı Kavga

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı. Olay, Numune Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir sebeple meydana geldi.

Bıçaklı Saldırıda Yaralanmalar Oldu

Olay sırasında Bilal K. ve Ferdi B. isimli şahıslar bıçakla yaralandı. Yaralılar, hemen olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını Kaybeden Yaralı

Yaralılardan Bilal K, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu olay, mahallede büyük bir üzüntüye yol açtı.

Polis Ekipleri Harekete Geçti

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalarda olayla ilgili olarak Emre T. ve Murat T.'yi gözaltına aldı. Olayın nedenine ilişkin soruşturma devam etmektedir.

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