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Hatay'da Boğulma Olayı: İki Genç Hayatını Kaybetti

Hatay'da denizde akıntıya kapılan 5 kişiden ikisi boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 20:06
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 20:06
Hatay'da Boğulma Olayı: İki Genç Hayatını Kaybetti

Hatay'da Trajik Boğulma Olayı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, denize giren 5 kişiden ikisi, akıntıya kapılarak hayatlarını kaybetti. Olay, Büyükdere Mahallesi sahilinde meydana geldi.

Olayın Gelişimi

Denizde yüzen Tezcan Süner (33), Hamit Süner (21), Asi Koşar (15), Gülay Duman ve Mehmet Duman bir süre sonra akıntı nedeniyle çırpınmaya başladı. Sahilde bulunan diğer vatandaşlar, durumu fark ederek 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Kurtarma Çalışmaları

Bölgeye hızlı müdahale gerçekleştiren ekipler, dakikalar içinde denizden çıkardıkları 5 kişiyi ambulansa taşıdı. Hastaneye kaldırılan bu kişilerden Hamit Süner ve Asi Koşar ne yazık ki yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son Söz

Bu acı olay, deniz güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, özellikle yaz aylarında deniz aktivitelerinde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde girdikleri denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 2'si hayatını...

Hatay'ın Arsuz ilçesinde girdikleri denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde girdikleri denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 2'si hayatını...

Hatay'ın Arsuz ilçesinde girdikleri denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde girdikleri denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 2'si hayatını...

Hatay'ın Arsuz ilçesinde girdikleri denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde girdikleri denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 2'si hayatını...

Hatay'ın Arsuz ilçesinde girdikleri denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde girdikleri denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 2'si hayatını...

Hatay'ın Arsuz ilçesinde girdikleri denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde girdikleri denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 2'si hayatını...

Hatay'ın Arsuz ilçesinde girdikleri denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde girdikleri denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 2'si hayatını...

Hatay'ın Arsuz ilçesinde girdikleri denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde girdikleri denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 2'si hayatını...

Hatay'ın Arsuz ilçesinde girdikleri denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde girdikleri denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 2'si hayatını...

Hatay'ın Arsuz ilçesinde girdikleri denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde girdikleri denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 2'si hayatını...

Hatay'ın Arsuz ilçesinde girdikleri denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

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