Hatay'da Boş Binada Yangın Söndürüldü

Antakya'da Yangın Oluşumu

2023 yılında yaşanan 6 Şubat depremlerinin ardından ağır hasar alan bir bina, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yangın tehlikesiyle karşılaştı.

Yangın Neden Çıktı?

Kantara Mahallesi'ndeki özel mülke ait olan 2 katlı boş bina, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alevler içinde kaldı.

İtfaiye Müdahalesi

Yangının ortaya çıkmasıyla birlikte, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla bölgeye intikal etti.

Yapılan incelemeler sonucunda, binanın daha önce 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar aldığı ve kapsamlı bir onarım geçirmediği belirlendi. Yangının oluş nedenine ilişkin detaylar ise araştırılmaya devam ediyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle boşaltılan 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle boşaltılan 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle boşaltılan 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle boşaltılan 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle boşaltılan 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle boşaltılan 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle boşaltılan 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle boşaltılan 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle boşaltılan 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle boşaltılan 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.