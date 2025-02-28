Hatay'da Cemil Çapar Apartmanı Davası: 7 Sanığın Yargı Süreci Devam Ediyor

Hatay'da Cemil Çapar Apartmanı Davası Sürüyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen büyük depremde yıkılan ve 51 can kaybına neden olan Cemil Çapar Apartmanı ile ilgili 7 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Duruşma Detayları

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanıklar müteahhit Mehmet Ö. ve şantiye şefi Mehmet G., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık tesisatçı Yusuf Ö. duruşmada yer alırken, diğer 4 tutuksuz sanık mahkemeye katılmadı.

Duruşmaya, yıkılan apartmanın enkazında yakınlarını kaybeden bazı müştekiler ve taraf avukatları da katıldı.

Sanıkların Savunmaları

Tutuklu sanık Mehmet Ö., yaptığı savunmada apartmanın projeye uygun olarak inşa edildiğini iddia ederek, "Ben suçsuzum, binlerce bina yaptım. Hatay yerle bir olmuş, yapacak bir şey yok. Cezaevi çok kötü, dayanacak gücüm kalmadı, gerçekten suçluysam cezamı verin" dedi.

Şantiye şefi Mehmet G. ise, binanın yapımında yer almadığını, yalnızca kendi sertifikasının kullanıldığını öne sürdü. Kendisi ve ailesinin de depremde etkilendiğini ifade eden G., "Oturup, enkazından çıktığımız binalardan da yargılanıyoruz. Kendimize, ailemize kötü binalar yapar mıyız? Tahliyemi istiyorum" şeklinde konuştu.

Tutuksuz sanık Yusuf Ö. ise daha önceki ifadelerini tekrarladığını belirtti. Müşteki ve avukatların dinlenmesinin ardından mahkeme, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi ve duruşmayı 4 Nisan'a erteledi.