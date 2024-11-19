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Hatay'da Çimlere Basan Vatandaşlara Anons Uyarısı

İskenderun'da çimlere basan vatandaşlar, belediye tarafından anonsla uyarılarak yaya geçitlerini kullanmaları istendi.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 22:09
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 22:13
Hatay'da Çimlere Basan Vatandaşlara Anons Uyarısı

İskenderun'da Çimlere Anons ile Uyarı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, refüjdeki çimlere basan vatandaşlar için yönelik bir anons sistemi devreye alındı. İskenderun Belediyesi tarafından gerçekleştirilen uygulama, Mete Aslan Bulvarı'nda bulunan sensörlerle entegre edildi.

Yaya geçitlerini kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan bazı vatandaşların, refüjdeki çimlere zarar vermesi üzerine başlatılan bu çalışma ile birlikte, hızla karşıya geçmeye çalışan vatandaşlar, sensörlerin devreye girmesiyle birlikte anonslarla uyarılmaya başlandı. Anonslar arasında "Çimlere basma" ve "Lütfen yaya yolunu kullanınız" gibi ifadeler yer aldı.

Vatandaşların Görüşleri

İlçede ikamet eden Hanifi Taya, anons sistemini ilk gördüğünde oldukça şaşırdığını belirtti. Taya, "Yapılan uyarıyı hem vatandaşların can güvenliği hem de doğa için olumlu buluyorum. İnsanların çimlere basmaması iyi bir şey. Böyle bir sistemi beklemiyordum, genellikle herkes basıp geçiyordu ama şimdi daha iyi oldu. İnsanlar da bilinçleniyor." şeklinde konuştu.

Bu yenilikçi sistem, yerel halk arasında farkındalık yaratmayı ve çevre koruma bilincini artırmayı hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde refüjdeki çimlere basan vatandaşlar, belediye ekiplerince kurulan...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde refüjdeki çimlere basan vatandaşlar, belediye ekiplerince kurulan sisteme entegre anonsla uyarıldı. Mete Aslan Bulvarı'ndaki refüje kurulan sensörlü sistem, çimlere basıldığında aktif olarak vatandaşları "çimlere basma" ve "lütfen yaya yolunu kullanınız" anonslarıyla uyardı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde refüjdeki çimlere basan vatandaşlar, belediye ekiplerince kurulan...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde refüjdeki çimlere basan vatandaşlar, belediye ekiplerince kurulan sisteme entegre anonsla uyarıldı. Mete Aslan Bulvarı'ndaki refüje kurulan sensörlü sistem, çimlere basıldığında aktif olarak vatandaşları "çimlere basma" ve "lütfen yaya yolunu kullanınız" anonslarıyla uyardı.

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