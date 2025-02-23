Hatay'da Çocuk, Devrilen Raftan Son Anda Kurtuldu

Hatay'da Dehşet Anları: Çocuk Devrilen Raftan Kurtuldu

Hatay'ın Altınözü ilçesinde meydana gelen olayda, 21 Şubat tarihinde Yenişehir Mahallesi'nde bir çocuk, rüzgarın etkisiyle devrilen bir rafın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Güvenlik kameralarına yansıyan bu anlar, izleyenleri korkuttu.

Olayın sebebi, çocuğun iş yerinin önündeki malzemeyi almak için dışarı çıktığı esnada yaşandı. Çocuk, rafın yanından geçerken, rüzgarın etkisiyle raf devrildi. Şans eseri, çocuk devrilmeden önce oradan uzaklaşmayı başardı.

Çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen bu olay, dikkatli olunması gerektiğinin bir örneği olarak gündeme geldi.