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Hatay'da Deniz Hortumu Görüntülendi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, etkili sağanakla birlikte denizde hortum oluştu. Görüntüler kaydedildi.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 12:33
Hatay'da Deniz Hortumu Görüntülendi

Hatay'ın Samandağ İlçesinde Hortum Oluştu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan sağanak yağış, denizde hortum oluşumuna neden oldu. İlçenin sahil açıklarında meydana gelen hortum, vatandaşlar ve yerel medya tarafından görüntülendi.

Yağışlı Hava Koşulları

Gözlemlenen hortum, birkaç dakika boyunca etkili oldu ve ilçenin farklı bölgelerinden net bir şekilde görüldü. Olay anı, cep telefonlarıyla kaydedilirken, bölgedeki hava koşulları da dikkat çekti.

Bu tür doğa olayları, yaz aylarında sıkça yaşanırken, yetkililer benzer durumlarda vatandaşların dikkatli olmasını öneriyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde hortum oluştu. Sağanağın etkili olduğu ilçede, Samandağ sahili...

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde hortum oluştu. Sağanağın etkili olduğu ilçede, Samandağ sahili açıklarında hortum meydana geldi.

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