Hatay'da Denizcilik Şenliği: Preveze Zaferi'nin 487. Yılında Sıfır Atık Tekneler Yarıştı

Hatay'da Preveze Deniz Zaferi'nin 487'nci yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Denizcilik Şenliği, gösteriler ve öğrencilerin sıfır atık tekneleriyle ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 16:15
Hatay'da, Preveze Deniz Zaferi'nin 487'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Denizcilik Şenliği" gerçekleştirildi.

Gösteriler ve yarışlarla renklenen etkinlik

Etkinlik, Sefa Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İskenderun Gençlik Merkezi işbirliğiyle Madenli Yat Limanı'nda düzenlendi. Şenlik, Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisinin gösterileriyle başladı.

Katılımcılar arasında düzenlenen yüzme, kano ve balon patlatma yarışları büyük ilgi gördü.

Öğrencilerin sıfır atık temalı tekneleri dikkat çekti

Şenlikte, öğrencilerin sıfır atık temasıyla hazırladığı minik tekneler de sergilendi. Kasa ve plastik şişe gibi geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılarak yapılan teknelere binen öğrenciler, belirlenen mesafede su üstünde kalabilmek için kıyasıya yarıştı.

Yarışların ardından dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

Yetkililerden açıklama

İskenderun Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Keskin, öğrencilerin etkinlikte güzel vakit geçirdiğini belirtti. Keskin, "Gençlerimiz yaklaşık bir aydır sıfır atık çalışmalarıyla ilgili projelerini yaptılar. Doğada kaybolabilen ürünlerden teknelerini oluşturdular. Bugün de onları sergiledik." diye konuştu.

Keskin, şenliğin ilkini düzenlediklerini ve devamının geleceğini ifade etti.

Hatay'da, Preveze Deniz Zaferi'nin 487'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Denizcilik Şenliği" düzenlendi. Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisinin gösteri sunduğu etkinlikte, öğrenciler de sıfır atık temasıyla yaptıkları küçük teknelerle su üstünde kalmaya çalıştı.

