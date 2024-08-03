Hatay'da Denizde Boğulma Olayı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Arsuz İlçesinde Feci Olay

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, denize giren 5 kişiden 2'si akıntıya kapılarak boğuldu. Olay, Büyükdere Mahallesi sahilinde meydana geldi.

Denize Girenler Akıntıya Kapıldı

Denizde bir süre yüzdükten sonra çırpınmaya başlayan bireyleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızla müdahale etmesiyle 5 kişi denizden çıkarılarak ambulansa taşındı.

Hastanede Yaşam Mücadelesi

Ambulansla hastanelere kaldırılan 5 kişinin tedavi süreci başlatıldı. Ancak, yapılan müdahalelere rağmen 2 kişi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından, yerel halk olayın şokunu yaşarken, denizdeki akıntıya karşı dikkatli olunması gerektiği bir kez daha gündeme geldi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde girdikleri denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde girdikleri denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde girdikleri denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde girdikleri denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde girdikleri denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde girdikleri denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde girdikleri denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde girdikleri denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde girdikleri denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde girdikleri denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti.