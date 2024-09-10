Hatay'da Deprem Davası: 169 Kişinin Ölümüne Neden Olan 4 Sanığa Ceza İstemi

Hatay'daki Deprem Olayı ve Davanın Başlangıcı

6 Şubat 2023 tarihinde Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen depremde, Emlakbank 1. Etap Konutları'nın yıkılması sonucu 169 kişi hayatını kaybetmişti. Bu trajik olayla ilgili 4 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla dava açıldı.

Soruşturmanın Tamamlanması ve İddianame

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Tutuklu sanık Mehmet Özat, firari sanık Abdullah Aytaç K. ile tutuksuz sanıklar Erten E. ve Mehmet İhsan A., 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. İddianame, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Bilirkişi Raporu ve Yapı Durumu

İddianamede, Emlakbank 1. Etap Konutları'nın yıkılan bloklarına ait yapı ruhsatı ve gerekli projelerin bulunmadığı vurgulandı. Yapılan bilirkişi incelemesinde ise nervürsüz donatı kullanıldığı, bina kolonlarının zayıf noktaları ve inşaat hataları keşfedildi.

Sanıkların Savunmaları

Tutuklu sanık Mehmet Özat, kendisinin müteahhit olmadığını ve projeyi devralan kişinin Nurettin M. olduğunu savundu. Özat, geçmişte birçok bina inşa ettiğini ancak son yıllarda yaptığı binalarda herhangi bir yıkımın olmadığını belirtti. Diğer sanık Erten E. de Nurettin M.'nin müteahhit olduğunu ve kendisinin sadece finansman sağladığını vurguladı.

Meslektaşına Yönelik Suçlamalar

Hayatını kaybeden Nurettin M. ile ilgili ek bir karar verildi ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Mehmet Özat, depremde ailesinden 9 kişiyi kaybeden Sinem Boyacı tarafından tutuklanmıştı. Boyacı, 10 Kasım 2023'te yaptığı başvuruda Özat’ı alışveriş merkezinin açık otoparkında görmüş ve durumu polise bildirmişti.