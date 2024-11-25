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Hatay'da Depremde Hayatını Kaybeden 408 Öğretmen İçin Anıt Yapıldı

Hatay'daki depremlerde kaybedilen 408 öğretmen anısına anıt açıldı; Vali Masatlı, eğitimcilerin anısına vurguda bulundu.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 15:40
Hatay'da Depremde Hayatını Kaybeden 408 Öğretmen İçin Anıt Yapıldı

Hatay'da Öğretmenler İçin Anıt Açılışı

Hatay'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamını yitiren 408 öğretmenin isimlerinin yer aldığı anıt tamamlandı. Anıtın açılışına Vali Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı da katıldı.

Masatlı çifti, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Müdürü Harun Tüysüz ve şube müdürleriyle bir araya geldikten sonra anıtın bulunduğu alana geçti. Açılışta, afette hayatını kaybeden öğretmenlerin isimlerinin yazılı olduğu anıtın önünde katılımcılar dua etti.

Vali Masatlı’nın Açıklamaları

Vali Masatlı, yaptığı açıklamada, "Geçen yıl 6 Şubat'ta tarihin ana karadaki en büyük afetiyle karşılaştık. Bu afet, Hatay'da 25 bine yakın can kaybına neden oldu" dedi. Masatlı, bu kayıplar arasında "eğitim sevdalılarının" da bulunduğunu belirterek, "408 eğitim sevdalımız 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybetti. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz ve onları şükranla anıyoruz" şeklinde konuştu.

Masatlı, bölgenin afetin en fazla etkilediği alanlardan biri olduğunu ifade ederken, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün kısmen hasar aldığını ve hızlı bir şekilde onarıldığını dile getirdi. Vali Masatlı, "Bu topraklarda tekrar filizlenmenin eğitimle, insanların burada yaşamasıyla olacağını biliyorduk. Binamızı gerekli onarımdan geçirttikten sonra da bu 408 eğitim sevdalımızın anısına bir anıt yaparak onların isimlerini burada yaşatmak istedik" dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitiren 408 öğretmenin isimlerinin yer aldığı anıt...

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitiren 408 öğretmenin isimlerinin yer aldığı anıt yapıldı. Anıt açılışına katılan Vali Mustafa Masatlı (sağda), İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz'ü ziyaret etti.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitiren 408 öğretmenin isimlerinin yer aldığı anıt...

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitiren 408 öğretmenin isimlerinin yer aldığı anıt yapıldı. Anıt açılışına katılan Vali Mustafa Masatlı (sağda), İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz'ü ziyaret etti.

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