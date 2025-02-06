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Hatay'da Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Ayin Düzenlendi

Hatay'daki depremde hayatını kaybedenler için Antakya Ortodoks Kilisesi'nin enkazında ayin yapıldı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 12:16
Hatay'da Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Ayin Düzenlendi

Hatay'da Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Ayin Düzenlendi

Hatay, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan yıkıcı depremin ardından, Antakya Ortodoks Kilisesi'nin enkazında hayatını kaybedenler anısına duygusal bir ayin gerçekleştirildi. Merkez Antakya ilçesinde düzenlenen bu anlamlı etkinlikte, Antakya Rum Ortodoks Patrik Vekili Peder Pavlus Orduluoğlu ile pederler Jan Dellüller ve Dimitri Doğum eşlik etti.

Hüzün ve Umut Bir Arada

Peder Orduluoğlu, yaptığı konuşmada katılımcılara hitap ederek, "Kalplerimizde hüzün, gözlerimizde ise umut var" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda, Antakya'nın yeniden inşası için dualar edildiğini belirtti. "Allah, bütün idarecilerimize sağlık, sıhhat versin. Hep beraber, devlet ve millet, bütün azınlıklarla sevgi ve kardeşlik içinde Antakya'yı inşa edeceğiz" şeklinde devam etti.

Gözyaşlarıyla Anma

Merhamet dolu bir atmosferde gerçekleştirilen ayinde, çok sayıda katılımcı gözyaşlarına hakim olamadı ve depremde hayatını kaybedenler için dua etti. Bu anma, Hatay'da yaşanan acıların unutulmadığını ve toplumsal dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Antakya Ortodoks Kilisesi'nin enkazı önünde afette...

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Antakya Ortodoks Kilisesi'nin enkazı önünde afette yaşamını yitirenler için ayin düzenlendi.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Antakya Ortodoks Kilisesi'nin enkazı önünde afette...

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Antakya Ortodoks Kilisesi'nin enkazı önünde afette yaşamını yitirenler için ayin düzenlendi.

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