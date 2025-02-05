Hatay'da Depremde Hayatını Kaybedenler Yürüyüşle Anıldı

Hatay, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenleri anmak için yürüyüş düzenledi. Afetin ikinci yıl dönümünde, 6 Şubat Platformu öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde toplanan kalabalık, derin bir yas ve dayanışma ortaya koydu.

Katılımcılar arasında çeşitli paydaşlar yer aldı

Yürüyüşe, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli derneklerin yöneticileri katıldı. Katılımcılar, bu anlamlı günde hazırladıkları dövizleri taşırken, depremzede vatandaşlar için sloganlar attı.

Yürüyüş Saray Caddesi'nde sona erdi

Yürüyüş, Antakya ilçesindeki Saray Caddesi'nde son buldu. Burada, hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulmuş ve çeşitli konuşmalar yapılmıştır. Etkinlik, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın katılımıyla daha da anlam kazandı.