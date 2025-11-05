Hatay'da Depremzede Gülfidan Çatlak Yeni Evinin Bahçesini Sebzelerle Yeşillendirdi

Hatay'ta evi yıkılan Gülfidan Çatlak, 2 buçuk yıl konteyner yaşamının ardından 2 ay önce taşındığı yeni evinin önünü sebzelerle bahçeye çevirdi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 09:19
Hatay'da depremzede yeni yuvasını sebze bahçesine dönüştürdü

"Kadın eli değen her yer güzelleşir" sözünü hayata geçirdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi yıkılan ve yaklaşık 2 buçuk yıl boyunca geçici yaşam merkezlerinde kalan depremzede Gülfidan Çatlak, 2 ay önce anahtar teslimi yapılan yeni evine yerleşir yerleşmez önünü bahçeye çevirdi.

Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde depremde evleri yıkılan Çatlak ve ailesi, ilk etapta konteyner kentlerde yaşamış; ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan ihya ve inşa çalışmaları kapsamında yapılan konutların anahtarları teslim edilmeye başlanmıştı. Evlerinin anahtarını 8’inci kura ile alan Yürek ailesi de yeni yuvalarına taşındı.

Bahçede maydanozdan patlıcana: Taze yemek için ekti

Gülfidan Çatlak, yeni evinin önünü boş bırakmayarak toprağı değerlendirdi. Bahçesinde maydanoz, tere, roka, patlıcan, soğan, biber ve marul ekti; hem görsel bir canlanma hem de taze ürün için çalıştı. Çatlak, taşındıktan sonra bahçeyle uğraşmaktan ve toprağı işlemeyi sevdiğinden bahsetti.

Çatlak, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Konteyner da kış aylarında hayat şartları zordu, şimdi yeni sıcak evimde kış güzel geçecek." Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti: "Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum ve Allah razı olsun. Yeni evimize kavuştuk."

Günlük yaşam ve komşuluk

Yeni evinde kızıyla birlikte yaşayan Çatlak, bahçenin yanı sıra örgü ördüğünü ve komşularıyla kahve içip sohbet ettiğini belirtti. Deprem dönemindeki zorlu günlerin ardından yeni ve sıcak bir yuvaya kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

