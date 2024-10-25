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Hatay'da Depremzedeler Yeni Yuvalarına Yerleşiyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremzedeler TOKİ tarafından inşa edilen yeni konutlarına mutlu bir şekilde yerleşiyor.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 14:00
Hatay'da Depremzedeler Yeni Yuvalarına Yerleşiyor

Hatay'da Depremzedeler Yeni Konutlarına Yerleşiyor

Merkez Antakya ilçesindeki Gülderen Mahallesi'nde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen yeni konutlar, depremzedeler için umut ışığı olmaya devam ediyor. Cuma Önal, ailesiyle birlikte yeni yuvalarına yerleşmenin mutluluğunu yaşıyor.

Deprem Sonrası Yaşanan Zorluklar

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından zorlu günler geçiren Önal ailesi, Gülderen Mahallesi'ndeki yeni konutlarına kavuşmanın sevincini paylaşıyor. 55 yaşındaki Cuma Önal, "Böyle bir evi beklemiyorduk, çok şükür bizlere nasip oldu, evimiz çok güzel" diyerek duygularını ifade etti.

Teşekkür Mesajları

Önal, konutların inşaatında emeği geçen herkesle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da desteklerinden dolayı teşekkür etti. Aysel Önal ise yaşadıkları acılara değinerek, "Evimizden çok memnunuz, emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

Yeni Bir Başlangıç

16 yaşındaki Senanur Önal, yeni evlerinin güzel olduğunu belirterek, ailece normale dönme çabalarını sürdürdüklerini ifade etti. Aile, yaşadıkları acıların ardından yeni hayatlarına umutla başlamak için bir araya gelmiş durumda.

Depremzedeler, TOKİ'nin yaptığı bu yeni konutlarla birlikte güvenli bir yaşam alanına kavuşarak, yeniden hayata tutunma mücadelesini sürdürüyorlar.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Gülderen Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca...

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Gülderen Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen konutlarına yerleşen Önal ailesi, yeni yuvalarından kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Gülderen Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca...

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Gülderen Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen konutlarına yerleşen Önal ailesi, yeni yuvalarından kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

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