Hatay'da Depremzedelere Sinema Keyfi

Hatay'da Sinema Etkinliği Düzenlendi

Hatay'ın Antakya ilçesindeki konteyner kentte, depremzedeler için özel bir sinema etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik Detayları

Derince Mahallesi'ndeki Habib-i Neccar Geçici Konaklama Merkezi'nde yapılan bu etkinlik, katılımcılar için keyifli anlar sundu. Depremzedeler, ünlü oyuncular Adile Naşit, Münir Özkul ve Şener Şen'in başrolünde yer aldığı "Neşeli Günler" isimli filmi izleme fırsatı buldu.

Çocuklar İçin sürprizler

Film gösterimi sırasında çocuklara dondurma ve mısır ikram edildi. Bu küçük hediyeler, etkinliğin neşesini daha da arttırdı.

Bu tür etkinlikler, depremzede ailelerin yaşamlarına bir nebze de olsa mutluluk katmayı amaçlıyor.