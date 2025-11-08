Hatay'da Dönerle Kaçış Kamerada

Hatay'da dönerle kaçış ve kuaförde panik anları güvenlik kamerasında

AFAD verilerine göre Defne ilçesi kent merkezinde yerin 13.22 kilometre derinliğinde, 3.9 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremin etkisiyle panik yaşayan vatandaşlar soluğu sokağa aldı.

Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde kuaförlük yapan esnaf Cuma Karaahmetli, döner yediği sırada depremle karşılaştı. Afiyetle yediği döneri elinden bırakmadan kaçmaya çalışması ve berberdeki müşterilerin korku dolu anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerdeki anlar

Güvenlik kamerası kayıtlarında Karaahmetli'nin döneri elinde tutup bahçe kapısına doğru gülümseyerek kaçtığı, iş yerinde tıraş olan müşterilerin ise panikle dışarı çıktığı görülüyor. Kuaförde sıra bekleyen Hanife Ataşer'in orta refüje kadar koştuğu anlar da kayıtlarda yer aldı.

Cuma Karaahmetli'nin sözleri

"Ben kuaför ve güzellik salonunu işletiyorum. Ben döner siparişi verdim. Dışarıda tek başıma oturuyorum, döneri tam açtım yiyecekken bir sarsıntı yaşandı. Ondan sonra içeridekiler kaçmaya başlayınca ben de dönerle birlikte bahçe kapısının önüne doğru kaçtım. Deprem şiddetliydi, son günlerde olan depremin en şiddetlisiydi. Deprem alttan bir vurdu ve herkes korktuğundan kaçtı. Depremden sonra güvenlik kamerasını izlediğimizde görüntüler, bir yandan üzücü bir yandan da komikti. Karım önümde koşuyordu ama ben kaçarken döner yiyordum ve döneri yiyerek bitirdim"

Bir başka tanık: Hanife Ataşer

"Deprem esnasında bekleme yerindeki koltukta oturuyordum. Deprem oldukça gürültülüydü. 6 Şubattaki ilk deprem gibi başlangıcıydı ve tedirgin olduk. Korku içerisinde kaldık. Depremin kaç dakika süreceğini bilmediğim ve 6 Şubattaki depremde çok uzun sürmüştü. Zemin katta olduğum için bir an önce kaçarak orta refüje doğru koştum. Depremin ne kadar süreceğini bilmediğim ve yukarıdan su deposu gibi şeyler düşebilirdi. O yüzden kendimi atabildiğim kadar refüje attım. Deprem baya tedirgin ve korkutucuydu"

