Hatay'da Dört Cami ve Mescit Kamulaştırıldı

Hatay'daki Dini Yapılar İçin Kamulaştırma Kararı

Hatay'ın Antakya ilçesinde yer alan Yemeniler (Kerhan) Mescidi, Rıfat Ağa Mescidi, Mahremiye Camisi ve Habib-i Neccar Camisi, yeniden ihya edilmek üzere acele kamulaştırıldı.

Cumhurbaşkanı'nın İmzasıyla Resmi Karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan bu karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamulaştırma, Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan söz konusu cami ve mescitler için Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.

Yeniden İhyamızın Önemi

Bu girişim, tarihi ve kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması bakımından büyük önem taşımaktadır.