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Hatay'da Düğün Hazırlığı Yapan Genç Kız Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Antakya'da düğününe 17 gün kala kalp krizi geçiren genç kız, hayatını kaybetti. Ailesi derin bir yas içinde.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 12:58
Hatay'da Düğün Hazırlığı Yapan Genç Kız Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti

İdal Şahin'in Ani Vefatı

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşanan trajik bir olay, bölge halkını derinden sarstı. Düğün tarihine sadece 17 gün kalan İdal Şahin (19), evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Olayın Gelişimi

Günyazı Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan genç kız, evde nişanlısıyla otururken aniden fenalaştı. Hızla hastaneye kaldırılan Şahin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baba Mehmet Şahin'in Açıklamaları

İdal’in babası Mehmet Şahin, kızı hakkında duygusal bir konuşma yaptı. Kızının sağlığında herhangi bir sorun olmadığını belirterek, "Hiçbir rahatsızlığı yoktu, aniden öldü. Hiçbir şey yapamadık," dedi.

Mehmet Şahin, kızının düğün hazırlıklarının geçmiş dönemde de ertelemek zorunda kaldığını anlattı:
"Deprem öncesinde nişan döneminde nenesi öldü. Deprem nedeniyle düğünümüzü bir yıl erteledik. Bu yıl ağustos ayında yapmayı düşünüyorduk. Ancak nişanlısının dayısı vefat edince düğünü 3 Eylül'e erteledik. Bu tarih gelmeden önce kızım vefat etti."

Cenaze Töreni

İdal Şahin'in cenazesi, evinin yakınındaki mahalle mezarlığında defnedildi. Baba Mehmet Şahin, böyle bir kaybın acısını kelimelerle ifade etmenin mümkün olmadığını ekleyerek, "Kızım hayatımıza kelebek gibi geldi ve kelebek gibi de gitti," dedi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde düğününe 17 gün kalan İdal Şahin (19), kalp krizi sonucu yaşamını...

Hatay'ın Antakya ilçesinde düğününe 17 gün kalan İdal Şahin (19), kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Genç kızın baba evine cenaze çadırı kuruldu.

Hatay'ın Antakya ilçesinde düğününe 17 gün kalan İdal Şahin (19), kalp krizi sonucu yaşamını...

Hatay'ın Antakya ilçesinde düğününe 17 gün kalan İdal Şahin (19), kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Genç kızın baba evine cenaze çadırı kuruldu.

Hatay'ın Antakya ilçesinde düğününe 17 gün kalan İdal Şahin (19), kalp krizi sonucu yaşamını...

Hatay'ın Antakya ilçesinde düğününe 17 gün kalan İdal Şahin (19), kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Genç kızın baba evine cenaze çadırı kuruldu.

Hatay'ın Antakya ilçesinde düğününe 17 gün kalan İdal Şahin (19), kalp krizi sonucu yaşamını...

Hatay'ın Antakya ilçesinde düğününe 17 gün kalan İdal Şahin (19), kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Genç kızın baba evine cenaze çadırı kuruldu.

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