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Hatay'da Düğün Kovalamacası: 7 Şüpheli Havaya Ateş Açmaktan Gözaltında

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düğünde havaya ateş açtığı iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 20:06
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 20:06
Hatay'da Düğün Kovalamacası: 7 Şüpheli Havaya Ateş Açmaktan Gözaltında

Hatay'da Düğün Silahlı Çatışması: 7 Şüpheli Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir düğün sırasında havaya ateş açan 7 şüpheli, yerel emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. İskenderun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay sonrası başlattığı operasyonla, düğün sahiplerinin şikayeti üzerine harekete geçti.

Ekipler Hızla Harekete Geçti

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocatepe Mahallesi'nde yapılan incelemeler sonucunda şüpheli şahısların kimliklerini belirledi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında D.Y.B., H.B, E.B, A.B, O.B, Ö.B ve A.S. yer alıyor.

Yapılan Aramalarda Tehlikeli Eşyalar Bulundu

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 20 fişek, 3 bıçak, 1 balta, 3 uyuşturucu hap, 2 gram sentetik uyuşturucu ve 5 gram kenevir ele geçirildi. Bu bulgular, olayın ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı duyuruldu. Olayın detayları ve soruşturmaya ilişkin gelişmeler merakla bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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