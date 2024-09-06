Hatay'da Eğitim Kurumları Yeniden Yapılanıyor

Hatay'da Eğitim Hazırlıkları Devam Ediyor

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yapılan hazırlıkları detaylandırdı. 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonrasında birçok eğitim kurumu hasar gördü. Vali Masatlı, "Güçlü devletimizin ve hayırseverlerin desteğiyle 6 Şubat'tan bu yana 100 okulumuzu açtık. İnşallah 9 Eylül'e kadar 6 okulumuzu daha açacağız," şeklinde konuştu.

Eğitim Kurumlarındaki İyileştirme Çalışmaları

Masatlı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören ve güçlendirme çalışmalarının tamamlandığı İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu. Okul başına yapılan çalışmalar neticesinde, "Yeni öğretim yılına, geçen yıla göre daha güçlü bir şekilde başlayacağız," diyen Masatlı, eğitim kurumlarının neredeyse üçte birinin hasar aldığını belirtti.

Derslik Sayısında Artış Hedefleniyor

6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla eğitim kurumları arasında 1604 olan sayının 210'unun yıkıldığını ifade eden Masatlı, "Derslik sayımızı 14 bin 700'den 16 bin 700'e çıkarmayı planlıyoruz," dedi. Halen 36 pansiyon 7 bin 31 öğrenci kapasitesine ulaşarak hazır hale getirildi.

Öğretmenlerin Barınma İhtiyacı Karşılanıyor

Bağlı bulundukları okullarda eğitime katılacak olan öğretmenler için de barınma koşulları sağlandığını açıklayan Masatlı, "4 bin 576 öğretmenimizi konteyner kentlerde misafir ediyoruz," diye belirtti.

Teşekkür Mesajı

Vali Masatlı, depremlerin ilk gününden itibaren Hatay’a destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başta olmak üzere tüm devlet yetkililerine teşekkür etti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde orta hasar alan ve güçlendirmesi tamamlanarak hizmete açılan İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu. Masatlı, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde orta hasar alan ve güçlendirmesi tamamlanarak hizmete açılan İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu. Masatlı, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde orta hasar alan ve güçlendirmesi tamamlanarak hizmete açılan İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu. Masatlı, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde orta hasar alan ve güçlendirmesi tamamlanarak hizmete açılan İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu. Masatlı, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde orta hasar alan ve güçlendirmesi tamamlanarak hizmete açılan İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu. Masatlı, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde orta hasar alan ve güçlendirmesi tamamlanarak hizmete açılan İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu. Masatlı, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.