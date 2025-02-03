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Hatay'da 'Endonezya Köyü' Açıldı: Dostluğun Sembolü

Hatay'da açılan 'Endonezya Köyü', Türkiye-Endonezya dostluğunun bir simgesi olarak inşa edildi. Endonezya, Türkiye'nin yanında durmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 14:32
Hatay'da 'Endonezya Köyü' Açıldı: Dostluğun Sembolü

Hatay'da 'Endonezya Köyü' Açılışı Gerçekleşti

Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, 6 Şubat 2023'te meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından oluşturulan 'Endonezya Köyü', Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen bir törenle açıldı. Açılış programında konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde 158 bin 200'den fazla bağımsız konutun inşa edildiğini belirtti.

Hatay'da Konut Projeleri Devam Ediyor

Masatlı, konut ve iş yeri sayısının 190 bine kadar ulaşmasının planlandığını, Cumhurbaşkanı'nın da ifade ettiği gibi, 2025'in sonuna kadar tüm hak sahibi vatandaşların yeni konut ve iş yerlerine kavuşmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral ise hatırlattığı verilere göre, kırsal konut talepleri doğrultusunda 16 bin 407 konutun ihale sürecinin tamamlandığını aktardı. Hatay'ın 13 ilçesindeki 183 köyde konut yapımları devam ederken, yıl sonuna kadar 5 bin 686 konutun teslim edilmesi planlanıyor.

Endonezya-Birlikteliği Güçleniyor

Endonezya Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, gerçek dostlukların zor zamanlarda test edildiğini vurgulayarak, "Endonezya, Türk kardeşlerimizle omuz omuza durmaktan tereddüt etmedi. Bu köy, aramızdaki bağın sembolik değil gerçek olduğunu kanıtlar nitelikte" dedi.

Purnama, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yılına girdiğine dikkat çekerek, "Gerçek dostluk ve kardeşlik, ortak sorumluluklarımızı paylaşmak için güçlü kalmalı" diye ekledi.

Açılış programının ardından, protokol üyeleri İbrahim ve Fidan Kaya çiftinin evini ziyaret ederek, depremlerden etkilenenlerle dayanışmayı pekiştirdi.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliğinin, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenlerle dayanışma...

Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliğinin, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenlerle dayanışma amacıyla Hatay'ın Kırıkhan ilçesine kurduğu 37 konutluk "Endonezya Köyü"nün açılışı gerçekleştirildi.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliğinin, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenlerle dayanışma...

Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliğinin, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenlerle dayanışma amacıyla Hatay'ın Kırıkhan ilçesine kurduğu 37 konutluk "Endonezya Köyü"nün açılışı gerçekleştirildi.

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