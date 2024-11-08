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Hatay'da Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi Açıldı

Hatay'daki Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi ortez-protez bölümü hasta kabulüne başladı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 17:34
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 17:43
Hatay'da Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi Açıldı

Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin Açılışı

Hatay'da tamamlanan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi, ortez-protez bölümünde hasta kabulüne başladı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) kampüsü içinde konumlanan merkez, Hatay Valiliği, HMKÜ, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Fiziksel Engelliler Vakfı iş birliğiyle inşa edilmiştir.

Merkezin Özellikleri

Modern bir tasarıma sahip olan merkez, engellilere özel çeşitli alanlar sunmaktadır. Bu alanlar arasında ortez-protez rehabilitasyon hizmetleri, heykel ve mozaik atölyeleri, kütüphane, sinema-tiyatro, hamam ve kafe bulunmaktadır.

Vali Masatlı'nın Açıklamaları

Merkezde inceleme yapan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, deprem sonrası yaraların sarılması için süregelen çalışmalara dikkat çekti. Masatlı, özellikle de ampute edilen çocukların tedavi süreçlerine destek olmak hedefiyle merkezin kurulduğunu ifade etti ve şöyle ekledi: "Buradaki temel amacımız vatandaşlarımızın iyi olma haline destek olmaktır. Burası hem fiziksel hem de psikolojik olarak destek sunacaktır."

Fiziksel Engelliler Vakfı'ndan Önemli Destek

Fiziksel Engelliler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Tatar, merkezde protez-ortez desteği vereceklerini belirterek, "Dünyada muadili olmayan bir yaşam merkezi burası." dedi. Ayrıca, merkezin sadece tedavi değil, aynı zamanda yaşam alanı oluşturma amacı taşıdığını vurguladı.

Gerçek Hayattan Bir Örnek

Merkezde tedavi görecek çocukların ailelerinden biri olan Tevhide Özkan, 6 Şubat'taki depremlerde yakınlarını kaybettiğini ve yaralı torunları için fırsat bulamadan İstanbul'a tedaviye gitmekte zorlandığını söyledi. Özkan, "Allah razı olsun, artık tedavileri burada devam edecek. Burası bizim için iyi oldu." ifadelerini kullandı.

Hatay'da yapımı tamamlanan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi içerisindeki ortez-protez bölümünde...

Hatay'da yapımı tamamlanan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi içerisindeki ortez-protez bölümünde hasta kabulüne başlandı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, merkezi gezerek hastalarla sohbet etti.

Hatay'da yapımı tamamlanan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi içerisindeki ortez-protez bölümünde...

Hatay'da yapımı tamamlanan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi içerisindeki ortez-protez bölümünde hasta kabulüne başlandı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, merkezi gezerek hastalarla sohbet etti.

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