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Hatay'da Eski Kaymakamlık Binasından Eşya Çalan Üç Şüpheli Tutuklandı

Payas'ta eski kaymakamlık binasından eşya çalan üç zanlı, tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 12:18
Hatay'da Eski Kaymakamlık Binasından Eşya Çalan Üç Şüpheli Tutuklandı

Hatay'da Hırsızlık Olayı

Hatay'ın Payas ilçesinde, eski kaymakamlık binasından eşya çalan üç şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tutuklandı.

Olayın Gelişimi

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan ve uzun zamandır kullanılmayan kaymakamlık binasından hırsızlık yapıldığına dair ihbar alan emniyet güçleri, olayla ilgili kapsamlı bir çalışma başlattı.

Şüphelilerin Yakalanması

Hızla kimlikleri tespit edilen şüpheliler, A.B., M.B. ve H.Ü. adındaki üç kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sırasında şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çalıntı olarak değerlendirilen 7 ahşap dolap, 2 elektrik panosu, 6 lavabo ve 4 klozet ele geçirildi.

Adli Süç

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik tarafından yapılan duruşmada, A.B., M.B. ve H.Ü. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'ın Payas ilçesinde, eski kaymakamlık binasından eşya çaldıkları belirlenen 3 zanlı...

Hatay'ın Payas ilçesinde, eski kaymakamlık binasından eşya çaldıkları belirlenen 3 zanlı tutuklandı. Zanlıların ikametlerinde çalıntı 7 ahşap dolap, 2 elektrik panosu, 6 lavabo ve 4 klozet ele geçirildi.

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