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Hatay'da Esnaftan Depremzedelere Özel Giysi Yardımı

Hatay'da prefabrik çarşı esnafı, depremzede 400 çocuğa giyim hediyesi dağıttı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 22:38
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 22:57
Hatay'da Esnaftan Depremzedelere Özel Giysi Yardımı

Hatay'da Esnafın Anlamlı Hediyesi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan zorluklara karşı Hatay'da prefabrik çarşı esnafı, depremzede çocuklar için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen bölgede, 400 çocuk hediyelerle sevindirilerek destek olundu.

Etkinlik Detayları

Merkez Antakya ilçesindeki Saraykent Mahallesi'nde bulunan 50 işletmenin yer aldığı prefabrik çarşıda, esnaflar çocuklar için giyim eşyasından oluşan hediyeler hazırladı. Milli dayanışmanın örneği olan bu kampanya, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, AFAD İl Müdürü Taner Bayındır ve esnafın katılımıyla gerçekleştirildi.

Çocukların Yüzleri Gülüyor

Vali Mustafa Masatlı, etkinlikte bir araya geldiği depremzedelerin taleplerini dinleyerek, onların ihtiyaçlarına duyarlı olma vurgusu yaptı. Prefabrik çarşının yöneticisi Cahit Güler, "Çocuklara hediyelik dağıtmak istedik. Valimiz Mustafa Masatlı da geldi, onun eşliğinde dağıtımı gerçekleştirdik. Güzel bir etkinlik oldu," şeklinde konuştu. Bu tür sosyal projelerle Hatay'daki dayanışmayı artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da prefabrik çarşı esnafı...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da prefabrik çarşı esnafı, 400 çocuğu hediyelerle sevindirdi. Etkinliğe Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sol 3), Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar (sol 2), esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da prefabrik çarşı esnafı...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da prefabrik çarşı esnafı, 400 çocuğu hediyelerle sevindirdi. Etkinliğe Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sol 3), Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar (sol 2), esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da prefabrik çarşı esnafı...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da prefabrik çarşı esnafı, 400 çocuğu hediyelerle sevindirdi. Etkinliğe Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sol 3), Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar (sol 2), esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da prefabrik çarşı esnafı...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da prefabrik çarşı esnafı, 400 çocuğu hediyelerle sevindirdi. Etkinliğe Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sol 3), Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar (sol 2), esnaf ve vatandaşlar katıldı.

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