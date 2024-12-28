Hatay'da Evde Yangın: 6 Kişi Dumandan Etkilendi

Hatay'da Ev Yangını: 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yer alan Altınçağ Mahallesi'ndeki 6 katlı bir apartmanın 3. katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın, çevre sakinlerinin erken müdahalesi sonucu hemen yetkililere bildirildi.

Olay yerine hızla ulaşan polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, yangına müdahale ederken evde bulunan 6 kişi, hastaneye kaldırılacak şekilde dumandan etkilenmiş olarak bulundu. Bu kişiler arasında 2 çocuk da yer alıyordu.

Dumandan etkilenen 6 kişiye, ambulansta ilk müdahaleler yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü, ancak yangın nedeniyle evde ciddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yangının çıkış sebebinin tespitine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.