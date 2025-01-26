Hatay'da Feci Kaza: 1 Ölü, 8 Yaralı

Hatay Kırıkhan'da Trafik Kazası

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi ve 8 kişi yaralandı. Olay, Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunun Gölbaşı mevkisinde gerçekleşti.

Çarpışma Detayları

Henüz sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 31 AHU 417 ve 31 MD 2606 plakalı iki otomobil, Mesut S. yönetimindeki 31 ACF 93 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonrası, bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü ve otomobillerdeki toplam 8 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ancak, tedavi altına alınan yaralılardan Mesut S., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 2 otomobil ve 1 motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Kaza yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 2 otomobil ve 1 motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Kaza yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.