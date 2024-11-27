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Hatay'da Fırında Hırsızlık Olayı: Üşüyen Kadın Cep Telefonunu Çaldı

Hatay'da bir fırına alınan kadın, içeri girip yediği simidin ardından masa üzerindeki cep telefonunu çaldı. Telefonun kılıfında 300 avro bulunuyordu.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 13:17
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 13:27
Hatay'da Fırında Hırsızlık Olayı: Üşüyen Kadın Cep Telefonunu Çaldı

Hırsızlık Olayı Hatay'ı Salladı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, üşümesin diye simit fırınına alınan bir kadın, fırın içerisindeki masa üzerinde bırakılan cep telefonunu çaldı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olayın Detayları

Dumlupınar Mahallesi'ndeki fırında, simit satın alan kadın, üşüdüğünü belirterek yiyeceğini iş yerinde yemek istedi. Fırın çalışanları, kadının üşüdüğünü dikkate alarak içeri aldı. Kadın, simidini yedikten sonra iş yerinden ayrıldı.

Bir süre sonra telefonun kaybolduğunu fark eden fırın sahibi Osman Ölmez, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, üşüyen kadının masada bırakılan cep telefonunu çaldığı ortaya çıktı. Olayın ardından polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için gerekli çalışmaları başlattı.

300 Avro Değerindeki Telefon ve Kılıfı

İş yeri sahibi Birgül Ölmez, olay hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Gece çalışan personel, üşüyen kadını içeri aldı. Kadın, yiyeceklerini yedikten sonra masada bulunan cep telefonunu alarak gitti. Telefonda kılıfında yaklaşık 10 bin lira (300 avro) değerinde para vardı."

Ölmez, yaşanan duruma üzüntüyle yaklaştıklarını ve şüphelinin yakalanmasını umduklarını belirtti. Fırın çalışanlarının, yardımseverlik amacıyla kadını içeri aldığını söyleyerek, mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini istediklerini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde üşümesin diye simit fırınına alınan kadının, iş yerindeki masa...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde üşümesin diye simit fırınına alınan kadının, iş yerindeki masa üzerinde bırakılan ve kılıfında 300 avro bulunduğu belirtilen cep telefonunu çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi. İş yeri sahibi Birgül Ölmez (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamada bulundu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde üşümesin diye simit fırınına alınan kadının, iş yerindeki masa...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde üşümesin diye simit fırınına alınan kadının, iş yerindeki masa üzerinde bırakılan ve kılıfında 300 avro bulunduğu belirtilen cep telefonunu çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi. İş yeri sahibi Birgül Ölmez (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamada bulundu.

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