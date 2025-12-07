Hatay'da fırtına çöp konteynerini sürükledi: 2 otomobilin arasına girdi

Güvenlik kamerası o anları saniye saniye kaydetti

Hatay’da etkisini artıran kuvvetli fırtına, mahallede park halindeki araçları tehdit eden anlara sahne oldu.

İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi’nde gece saatlerinde başlayan şiddetli rüzgâr, bir çöp konteynerini harekete geçirerek yola sürükledi.

Kontrolsüz şekilde metrelerce sürüklenen konteyner, yan yana park edilmiş 2 otomobilin arasında kalarak durdu. Neyse ki olayda çevreye veya araçlara belirgin bir zarar gelmedi; konteyner adeta araçların arasına kendini park etti.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde konteynerin şiddetli rüzgârın etkisiyle hızla hareket ettiği ve araçların arasına girdiği anlar net bir şekilde görülüyor.

Olay, fırtınanın şehir içindeki etkisini ve sabitlenmemiş nesnelerin oluşturduğu riski bir kez daha gözler önüne serdi.

