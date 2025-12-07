Hatay'da Fırtına Çöp Konteynerini Sürükledi: 2 Otomobilin Arasına Girdi

Hatay İskenderun’da kuvvetli fırtına, metrelerce sürüklediği çöp konteynerinin iki park halindeki otomobilin arasına girip durduğu anları güvenlik kamerasına kaydetti.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 09:24
Hatay'da Fırtına Çöp Konteynerini Sürükledi: 2 Otomobilin Arasına Girdi

Hatay'da fırtına çöp konteynerini sürükledi: 2 otomobilin arasına girdi

Güvenlik kamerası o anları saniye saniye kaydetti

Hatay’da etkisini artıran kuvvetli fırtına, mahallede park halindeki araçları tehdit eden anlara sahne oldu.

İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi’nde gece saatlerinde başlayan şiddetli rüzgâr, bir çöp konteynerini harekete geçirerek yola sürükledi.

Kontrolsüz şekilde metrelerce sürüklenen konteyner, yan yana park edilmiş 2 otomobilin arasında kalarak durdu. Neyse ki olayda çevreye veya araçlara belirgin bir zarar gelmedi; konteyner adeta araçların arasına kendini park etti.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde konteynerin şiddetli rüzgârın etkisiyle hızla hareket ettiği ve araçların arasına girdiği anlar net bir şekilde görülüyor.

Olay, fırtınanın şehir içindeki etkisini ve sabitlenmemiş nesnelerin oluşturduğu riski bir kez daha gözler önüne serdi.

HATAY (İHA) - HATAY’IN İSKENDERUN İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ FIRTINA, İLGİNÇ BİR GÖRÜNTÜYE...

HATAY (İHA) - HATAY’IN İSKENDERUN İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ FIRTINA, İLGİNÇ BİR GÖRÜNTÜYE NEDEN OLDU. RÜZGARIN SÜRÜKLEDİĞİ BİR ÇÖP KONTEYNERİ, PARK HALİNDEKİ İKİ OTOMOBİLİN TAM ORTASINDA DURDU. O ANLAR BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.

HATAY (İHA) - HATAY’IN İSKENDERUN İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ FIRTINA, İLGİNÇ BİR GÖRÜNTÜYE...

İLGİLİ HABERLER

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya Beyşehir'de Aile Tartışması Sonrası Araç Yakıldı
2
Adana’da Çiftçi Mandalinayı Yağmura Karşı Naylonla Korudu
3
Karanlık Kanyon'da Nefes Kesen Base Jump: Cengiz Koçak 550 Metrede
4
Maltepe'de Servis Minibüsü Devrildi: 5 Yaralı
5
İzmir'de İyilik Var 10. Yılında: Yüzlerce Gönüllü Alsancak'ta Buluştu
6
Küçükçekmece’de Bâb-ı Âli Sergisi: Matbuatın 100 Yıllık Hafızası
7
Ordu Ünye'de 11 Yaban Ördeği Sahil Şöleni

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi