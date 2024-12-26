Hatay'da Fırtına: İskenderun ve Dörtyol'da Hasar Raporu

Hatay'da Fırtına Yaşamı Olumsuz Etkiledi

Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde meydana gelen fırtına, kentteki yaşamı ciddi şekilde etkiledi. Akşam saatlerinde başlayan fırtına, şiddetini giderek artırarak, birçok noktada hasara yol açtı.

İskenderun'da Çatı ve Ağaç Hasarı

İskenderun ilçesinde, fırtına nedeniyle bazı evlerin çatılarının uçması, birçok ağacın devrilmesi ve elektrik tellerinin kopması gibi olaylar meydana geldi. Bu durum, yerel halkta panik yaratırken, gece boyunca fırtınanın etkisi sürdü.

Dörtyol'daki Hasar Durumu

Dörtyol ilçesinde de ağaçların devrilmesiyle çeşitli yolların kapanmasına yol açıldı. Belediye ekipleri, devrilen ağaçlar ve uçan çatılarla ilgili temizlik çalışmaları başlatırken, polis ekipleri de kent genelinde güvenlik önlemleri aldı.

Fırtına, Hatay'ın her iki ilçesinde de etkisini sürdürmekte olup, hasarın büyümemesi için yetkililer gerekli önlemleri almaktadır.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde fırtına nedeniyle binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde fırtına nedeniyle binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.