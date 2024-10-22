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Hatay'da Freni Arızalanan Tır Devrildi: Sürücü Yaralı

Hatay'ın Belen ilçesinde, freni arızalanan tır devrildi; sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 09:29
Hatay'da Freni Arızalanan Tır Devrildi: Sürücü Yaralı

Hatay'da Tır Kazası

Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, freni arızalanan bir tır devrildi ve sürücü yaralandı.

Kazanın Ayrıntıları

M.İ. yönetimindeki 31 ADM 279 plakalı nar yüklü tır, Girne Caddesi'nde ilerlerken fren sisteminin arızalanması sonucu kontrolden çıktı. Tır, karşı şeride geçerek refüje devrildi.

Yardım Ekiplerinin Müdahalesi

Kaza ihbarı üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü sağ salim çıkarmak için çalışmalara başladı. Yaralı sürücü hemen sağlık ekiplerince en yakın hastaneye kaldırıldı.

Kazanın nedenleri ve tırın teknik durumu hakkında soruşturma devam etmektedir.

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