Hatay'da Freni Arızalanan Tır İş Yerine Girdi: Sürücü Yaralı

Hatay'da Fren Arızası Kaza Getirdi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, freni arızalanan bir tırın iş yerine girmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay, Gözene Mahallesi'nde gerçekleşti.

Tır Kontrolden Çıktı

Cebrail D. tarafından kullanılan tır, fren arızası nedeniyle kontrolden çıkarak kapalı olan bir restorana girdi. Olayla ilgili çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

İtfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü aracından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde freni arızalanan tırın iş yerine girmesi sonucu sürücü yaralandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde freni arızalanan tırın iş yerine girmesi sonucu sürücü yaralandı.