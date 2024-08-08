Hatay'da Freni Patlayan Beton Pompası Kazası

Hatay'da Beton Pompası Devrildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, freni patlayan bir beton pompası kontrolden çıkarak devrildi. Olayda sürücü Mahir K. hafif yaralandı.

Kaza Anı ve Müdahale

Alınan bilgilere göre; Akçay Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 46 HZ 813 plakalı beton pompasının freni bir anda patladı. Kontrolden çıkan araç devrildi.

Çevrede bulunan vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Kaza yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızla sevk edildi.

Sürücünün Durumu

Hafif şekilde yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamalarda, Mahir K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, freninin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak devrilen beton pompasının sürücüsü hafif yaralandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, freninin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak devrilen beton pompasının sürücüsü hafif yaralandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, freninin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak devrilen beton pompasının sürücüsü hafif yaralandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, freninin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak devrilen beton pompasının sürücüsü hafif yaralandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, freninin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak devrilen beton pompasının sürücüsü hafif yaralandı.