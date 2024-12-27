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Hatay'da Gece Saatlerinde Yoğun Sis Hava Koşullarını Zorlaştırdı

Antakya'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye düştü, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 23:56
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 00:03
Hatay'da Gece Saatlerinde Yoğun Sis Hava Koşullarını Zorlaştırdı

Antakya'da Yoğun Sis Etkili Oldu

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da, gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, kenti olumsuz etkiledi.

Görüş Mesafesi 40 Metreye Düşmüştür

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin gözde noktalarından biri olan Antakya'da sıcak hava koşularının ardından meydana gelen sisin, görüş mesafesini yer yer 40 metreye düşürdüğü bildirildi. Bu durum, ulaşımda ciddi aksamalar yaşanmasına neden oldu.

Trafik Uyarıları Yapıldı

Olay üzerine, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle gece geç saatlerde yola çıkacak olan vatandaşların gerekli önlemleri alması ve hız limitlerine riayet etmesi, güvenli bir seyahat için önem arz ediyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, gece saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, gece saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, gece saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, gece saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

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