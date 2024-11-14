Hatay'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Hatay'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Hatay'da, göçmen kaçakçılığı ile ilgili gerçekleştirilen operasyonda, 4 zanlı tutuklandı ve yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 13 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Antakya-Belen kara yolunda şüpheli bulunan iki aracı durdurup inceledi. Kontroller sırasında, araçlarda bulunan yabancı uyruklu 13 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

Düzensiz göçmenlerin ülkeye girişini sağladığı belirlenen araç sürücülerinin de aralarında bulunduğu 4 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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