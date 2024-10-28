Hatay'da Göçük Faciası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Hatay'da Üzücü Bir Olay

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, kanalizasyon hattında çalışırken meydana gelen bir göçük sonucu 23 yaşındaki işçi Yunus Hatay hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Yaylıca Mahallesi'nde gerçekleştirilen kanalizasyon hattı çalışmaları sırasında gerçekleşen göçükte, işçi Yunus Hatay toprak altında kaldı.

Olayın ardından, durumu acil olarak değerlendiren ekipler hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi. AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olaya müdahale etmek için olay yerine geldi.

Sonuç ve Müdahale

Çalışmalar sonucunda, toprak altında bulunan Yunus Hatay çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Hatay kurtarılamayarak hayata veda etti.