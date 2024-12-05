Hatay'da Gönüllü Gençler Mezarlık Temizledi

Hatay'da Gönüllü Gençler Anlamlı Bir Etkinlik Gerçekleştirdi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençler, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında anlam dolu bir etkinlik gerçekleştirdi. Gençler, bu özel gün vesilesiyle mezarlıkta temizlik yaparak çevre bilincine dikkat çekti.

Kahramana Saygı Ziyareti

Etkinlikte, Milli Mücadele Dönemi'nde ilk kurşunu atan Kara Mehmet Çavuş'un Özerklik Mahallesi'ndeki mezarı ziyaret edildi. Bu önemli ziyaret, gençlerin tarihi bir sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini gösterdi.

Doğaya ve Tarihe Duyarlılık

Çevre düzenlemeleri yapılırken, gençler mezarlık alanını temizleyerek anlamlı bir toplumsal katkıda bulunmuş oldu. Temizlik çalışmalarının ardından düzenlenen etkinlikte, dualar edilerek geçmişe bir kez daha saygı gösterildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi üyesi gençler, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla mezarlıkta temizlik yaptı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi üyesi gençler, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla mezarlıkta temizlik yaptı.