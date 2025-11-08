Hatay'da Habibi Neccar Kavşağı 2026 Ocak'ta Hizmete Açılacak

Habibi Neccar Kavşağı 2026 Ocak'ta Açılacak

Hatay’ın Antakya ilçesinde deprem sonrası güçlendirilen ulaşım ağında 5 köprülü kavşak hizmete alındı. Kent ulaşımında kilit kavşak olarak tanımlanan Habibi Neccar kavşağındaki çalışmalar sürüyor; 230 metre uzunluğundaki köprülü kavşağın 2026 yılı Ocak ayında hizmete açılması planlanıyor.

Güçlendirilen ulaşım ağı ve tamamlanan kavşaklar

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hızla devam ediyor. Çevre yolu üzerindeki 5 köprülü kavşakta çalışmalar tamamlandı ve hizmete alındı. Habibi Neccar projesi, kentin trafik akışını rahatlatacak ve transit geçişleri kolaylaştıracak önemli yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Kavşağın teknik özellikleri

230 metre uzunluğunda ve 8 ayak üzerine planlanan köprü için her bir ayak üzerine 24’er fore kazık çakılıyor. Toplamda Habibi Neccar Kavşağı 192 adet fore kazığın ve dolgunun üzerinde yükselecek; projenin tamamlanmasıyla Reyhanlı-Altınözü ile Samandağ istikameti arasında transit geçiş imkânı sağlanacak.

Vali Mustafa Masatlı, çalışmalar yerinde inceleyerek şu değerlendirmeyi yaptı: "Yeniden ayağa kalkan, değişen ve gelişen şehrimizde bu gelişmelere bağlı olarak, yeni ihtiyaçlar da doğdu. Bunlar biri de yeni yollar ve kavşaklar idi. Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonunda, karayolları genel müdürlüğümüz tarafından, hummalı bir çalışma başladı. Bu süreçte sizlerle birlikte daha önce incelemesini yaptığımız, 5 kavşağımızı hizmete aldık. Bir önemli projemizi de bugün, birlikte inceliyoruz. Habibi Neccar Farklı Seviyeli Kavşak Projemiz kapsamında, inşa edilen köprü, 230 metre uzunluğunda, 8 ayak üzerine planlandı. Her bir ayak için, 24’er fore kazık çakılıyor. Toplamda Habibi Neccar Kavşağımız, 192 adet fore kazığın ve dolgunun üstünde yükselecek ve, vatandaşlarımızın güvenli ulaşımını sağlayacaktır. Kavşağımız tamamlandığında; Reyhanlı-Altınözü istikameti ile Samandağ istikameti arasında, transit geçiş imkânı sağlanacaktır."

Tamamlanma takvimi ve ulaşım düzeni

Vali Masatlı, projedeki çalışmaların 24 saat esaslı şekilde sürdüğünü ve kavşağın 2026 yılı Ocak ayında tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti: "Böylece hem vatandaşlarımızın günlük yaşam kalitesi artacak, hem de ticari, sosyal ve ekonomik hareketlilik güç kazanacaktır. Kavşağın en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılabilmesi için, 24 saat esaslı çalışma planlanmıştır. Çalışmalar sebebiyle mevcut kavşak dönüşleri kapatılmış olup, kavşak yan yolları ve alternatif güzergahlar ile ulaşım sağlanmaktadır. Bu noktada, zaman zaman trafik yoğunluğumuz meydana gelmektedir. Vatandaşlarımızdan müsterih olmalarını ve, biraz sabır göstermelerini diliyoruz. Buradaki çalışmaların hızlıca tamamlanması için, az evvel de belirttim sizler de görüyorsunuz, hummalı bir çalışma var. İnşallah Ocak ayı içerisinde kavşağımız tamamlanıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır."

Devletimizin tüm kurumlarıyla el ele, milletimizin inancı ve azmiyle, Hatay'ı daha dirençli, daha yaşanabilir ve daha modern bir şehir haline getirme yolunda kararlılıkla ilerliyoruz ifadelerini kullandı.

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI