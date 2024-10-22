Hatay'da Hafızlık İcazet Töreni: Diyanet Başkanı Erbaş'ın Vurguları

Hafızlık İcazet Töreni Hatay'da Gerçekleşti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'da düzenlenmiş olan hafızlık icazet törenine katıldı. Tören, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı ve hafızlık eğitimini tamamlayan 492 öğrenci için gerçekleştirildi.

Önemli Mesajlar ile Hafızlara Teşvik

Törende konuşan Erbaş, hafızlık eğitiminin önemine değinerek, Kur'an-ı Kerim ve hadislerden örnekler sundu. Peygamber'in “Ümmetimin en şereflileri hafızlardır” ifadesini hatırlatan Erbaş, öğrencilere hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kur'an'ı Anlamak İçin Çaba Önemli

Kur'an'ı anlama ve yaşamanın önemine değinen Erbaş, hafızların Arapça öğrenmelerini ve Kur'an tefsirleri okumalarını önerdi. Ayrıca, hafızların hedeflerinin geniş olmasını tavsiye etti ve bu eğitimin ilmin temeli olduğunu vurguladı.

Kur'an Eğitim Merkezleri Projesi

Erbaş, Türkiye genelinde Rize, Ankara, İstanbul ve Bursa gibi şehirlerde Kur'an eğitim merkezleri kurduklarını belirtti. Bu merkezler, Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen bir proje olarak faaliyet göstermektedir. 2024 yılı itibarıyla 16 yeni Kur'an eğitim merkezinin açılması hedefleniyor.

Dilek ve Temenniler

Hatay Valisi Mustafa Masatlı ise hafızlık sürecinin zorlu ama kutsal bir yolculuk olduğunu ifade etti. İl Müftüsü Mevlüt Topçu da hafızların yetişmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Unutulmaz Anlar

Törenin sonunda hafız öğrenciler Kur'an okudu ve Erbaş, hafızlara hediyeler takdim etti. Ayrıca, 6 Şubat 2023'teki depremlerde vefat eden 14 yaşındaki Yakup Yıldız'ın hafızlık belgesini dedesi Mithat Yıldız'a verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağ 4), Hatay'da düzenlenen hafızlık icazet törenine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağ 4), Hatay'da düzenlenen hafızlık icazet törenine katıldı.