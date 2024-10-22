DOLAR
34,23 0,05%
EURO
37,02 0,04%
ALTIN
3.013,24 -0,64%
BITCOIN
2.295.444,56 0,95%

Hatay'da Hafızlık İcazet Töreni: Diyanet Başkanı Erbaş'ın Vurguları

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'da hafızlık törenine katıldı ve önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 19:09
Hatay'da Hafızlık İcazet Töreni: Diyanet Başkanı Erbaş'ın Vurguları

Hafızlık İcazet Töreni Hatay'da Gerçekleşti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'da düzenlenmiş olan hafızlık icazet törenine katıldı. Tören, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı ve hafızlık eğitimini tamamlayan 492 öğrenci için gerçekleştirildi.

Önemli Mesajlar ile Hafızlara Teşvik

Törende konuşan Erbaş, hafızlık eğitiminin önemine değinerek, Kur'an-ı Kerim ve hadislerden örnekler sundu. Peygamber'in “Ümmetimin en şereflileri hafızlardır” ifadesini hatırlatan Erbaş, öğrencilere hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kur'an'ı Anlamak İçin Çaba Önemli

Kur'an'ı anlama ve yaşamanın önemine değinen Erbaş, hafızların Arapça öğrenmelerini ve Kur'an tefsirleri okumalarını önerdi. Ayrıca, hafızların hedeflerinin geniş olmasını tavsiye etti ve bu eğitimin ilmin temeli olduğunu vurguladı.

Kur'an Eğitim Merkezleri Projesi

Erbaş, Türkiye genelinde Rize, Ankara, İstanbul ve Bursa gibi şehirlerde Kur'an eğitim merkezleri kurduklarını belirtti. Bu merkezler, Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen bir proje olarak faaliyet göstermektedir. 2024 yılı itibarıyla 16 yeni Kur'an eğitim merkezinin açılması hedefleniyor.

Dilek ve Temenniler

Hatay Valisi Mustafa Masatlı ise hafızlık sürecinin zorlu ama kutsal bir yolculuk olduğunu ifade etti. İl Müftüsü Mevlüt Topçu da hafızların yetişmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Unutulmaz Anlar

Törenin sonunda hafız öğrenciler Kur'an okudu ve Erbaş, hafızlara hediyeler takdim etti. Ayrıca, 6 Şubat 2023'teki depremlerde vefat eden 14 yaşındaki Yakup Yıldız'ın hafızlık belgesini dedesi Mithat Yıldız'a verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağ 4), Hatay'da düzenlenen hafızlık icazet törenine...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağ 4), Hatay'da düzenlenen hafızlık icazet törenine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağ 4), Hatay'da düzenlenen hafızlık icazet törenine...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağ 4), Hatay'da düzenlenen hafızlık icazet törenine katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
2
Antalya'da Huzur Operasyonu: 22 Gözaltı
3
Avrupa Şampiyonu Boksör Yalgettekin, Şırnak'ta Coşkuyla Karşılandı
4
Kahramanmaraş'ta Bad-ı Saba Konutları Davası
5
Alanya'da Drift Yapan Sürücüye 41 Bin Lira Ceza
6
Kırıkkale'de Yangın: İki Kişi Dumandan Etkilendi

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak