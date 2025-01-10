Hatay'da Hafriyat Kamyonu Devrildi, Kaza Anı Kamerada Kaydedildi

Hatay'da Hafriyat Kamyonu Devrildi

Hatay'ın Defne ilçesinde, Armutlu Mahallesi'nde seyir halindeki bir hafriyat kamyonunun devrilme anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, çakıl taşı yüklü kamyonun sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.

Kazanın ardından kamyon sürücüsünün yaralanmadan kurtulduğu öğrenilirken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki kamyonun iki kişinin yanından geçtikten sonra devrilmesi ve kamyondaki çakıl taşlarının yola saçılması açık bir şekilde görünmektedir.