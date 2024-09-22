Hatay'da Hafriyat Kamyonu Trafik Kazası: 5 Yaralı

Hatay'da Trafik Kazası

Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, freni arızalanan bir hafriyat kamyonu, aralarında 7 aracın bulunduğu bir gruba çarptı. Bu talihsiz olayda 5 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Antakya-Yayladağı kara yolunun Harbiye mevkiinde gerçekleşti. Kontrolsüz bir şekilde seyir halindeyken freni arızalanan 07 ANL 099 plakalı kamyon, yolda seyreden araçlara çarparak devrildi.

Acil Müdahale

Olayın ardından derhal 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri kaza yerine tedbir amacıyla sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vatandaş Tepkisi

Bazı vatandaşlar, hafriyat kamyonlarının yoğun bir şekilde yoldan geçmesi nedeniyle endişelerini dile getirdi ve bu durumun tehlikeli olduğunu vurguladılar.

Hatay'ın Defne ilçesinde, seyir halindeyken freni arızalanan hafriyat kamyonunun 7 araca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan kamyon, araçlara çarptıktan sonra devrildi.

Hatay'ın Defne ilçesinde, seyir halindeyken freni arızalanan hafriyat kamyonunun 7 araca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan kamyon, araçlara çarptıktan sonra devrildi.

Hatay'ın Defne ilçesinde, seyir halindeyken freni arızalanan hafriyat kamyonunun 7 araca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan kamyon, araçlara çarptıktan sonra devrildi.

Hatay'ın Defne ilçesinde, seyir halindeyken freni arızalanan hafriyat kamyonunun 7 araca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan kamyon, araçlara çarptıktan sonra devrildi.