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Hatay'da Hayırsever Desteğiyle 24 Derslikli Lise İnşa Edilecek

Hatay'ın Payas ilçesinde iş insanı Recep Atakaş'ın katkılarıyla 24 derslikli lise inşa edilecek.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 17:14
Hatay'da Hayırsever Desteğiyle 24 Derslikli Lise İnşa Edilecek

Hatay'da Yeni Bir Eğitim Kurumu Daha

Hatay'ın Payas ilçesinde, iş insanı Recep Atakaş'ın hayırsever desteğiyle 24 derslikli lise inşa edilecek. Yakacık Mahallesi'nde planlanan okulun protokolü, Vali Mustafa Masatlı, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ve Atakaş'ın katılımıyla Valilikte imzalandı.

Deprem Sonrası Eğitim İhtiyacı

Vali Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremler sırasında kentte birçok eğitim kurumunun hasar gördüğünü belirterek, yeni okulların inşasıyla hasar gören binaların güçlendirme çalışmalarının sürdüğünü vurguladı. Masatlı, "Payas ilçemize anadolu lisesinin yapılmasının elzem olduğu ifade edildi. Ben de iş insanı Recep Atakaş'tan, 24 derslikli lise yapılmasını talep ettim. Sağ olsun bizi kırmadı." şeklinde konuştu.

İlk Adımlar Atılıyor

Masatlı, imzalanan protokolün, Recep Atakaş'ın bugüne kadar tamamladığı 6. okul olduğunu aktarırken, okulun inşaatının kısa süre içinde başlayacağını kaydetti. İş insanı Recep Atakaş da projenin ilçeye hayırlı olması dileğinde bulundu.

Hatay'ın Payas ilçesinde iş insanı Recep Atakaş'ın (sol 2) desteğiyle 24 derslikli lise inşa...

Hatay'ın Payas ilçesinde iş insanı Recep Atakaş'ın (sol 2) desteğiyle 24 derslikli lise inşa edilecek. Yakacık Mahallesi'nde yapımı planlanan okulun protokolü, Vali Mustafa Masatlı (ortada), İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz (sağda) ve Payas Belediye Başkanı Bekir Altan'ın (solda) katılımıyla Valilikte imzalandı.

Hatay'ın Payas ilçesinde iş insanı Recep Atakaş'ın (sol 2) desteğiyle 24 derslikli lise inşa...

Hatay'ın Payas ilçesinde iş insanı Recep Atakaş'ın (sol 2) desteğiyle 24 derslikli lise inşa edilecek. Yakacık Mahallesi'nde yapımı planlanan okulun protokolü, Vali Mustafa Masatlı (ortada), İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz (sağda) ve Payas Belediye Başkanı Bekir Altan'ın (solda) katılımıyla Valilikte imzalandı.

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