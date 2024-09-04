Hatay'da Hayırsever Desteğiyle Yeni Lise Açıldı

Hatay'da Yeni Bir Eğitim Kurumu

Depremlerin ardından Hatay'da hayırseverlerin katkılarıyla inşa edilen Cem Eren Anadolu Lisesi, düzenlenen bir törenle faaliyete geçti. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ve Hatay Valisi Mustafa Masatlı açılışta hazır bulundu.

Açılış Töreni ve Katılımcılar

Yayladağı ilçesindeki Çamaltı Mahallesi'nde bulunan 24 derslik kapasiteli yeni lise, iş insanları Ahmet Eren ve Cem Eren tarafından desteklenerek yaptırıldı. Törende konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Hatay'ın 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerden en fazla etkilenen il olduğunu hatırlattı.

Eğitimde Hızlı Müdahale

Münir Karaloğlu, deprem nedeniyle eğitim kurumlarının da ciddi zarar gördüğünü ifade ederek, "Çok hızlı müdahale ile eğitimi kesintisiz hale getirmeye çalışıyoruz. Tamamlanan ve projelendirdiğimiz dersliklerle birlikte Hatay'da toplam derslik sayısının 17 bine ulaşmasını hedefliyoruz." dedi.

Hatay'ın Eğitim Geleceği

Vali Mustafa Masatlı, depremler sonrası eğitim sektöründe gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hayırseverlerin ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle, eğitim kurumlarımızda kapsamlı bir onarım ve yenileme süreci başlattık." şeklinde konuştu.

Yeni Lisenin Öğrenci Kontenjanı

Açılışı yapılan Cem Eren Anadolu Lisesi, bu yıl sınavla 750 öğrenci kabul edecek. Törende, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ile iş insanı Ahmet Eren de konuşmalarını gerçekleştirdi. Hayırseverler, eğitim sisteminin geliştirilmesinde önemli bir rol üstlenmeye devam ediyor.