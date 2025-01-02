Hatay'da Horoz Dövüştüren 14 Kişiye 41 Bin 350 Lira Ceza

İskenderun'da Horoz Dövüşüne Büyük Ceza

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, horoz dövüşü yaptırdığı belirlenen 14 kişiye toplamda 41 bin 350 lira ceza uygulandı. Valiliğin yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Esentepe Mahallesi'ndeki bir sokakta horoz dövüşü üzerinden bahis oynandığını tespit ettiği bildirildi.

Emniyet Ekipleri Harekete Geçti

Ekipler, tespit edilen adrese intikal ederek 14 kişiyi yakaladı ve her birine ceza kesildi. Olaya müdahale eden ekipler, dövüştürülen iki horozu da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne götürdü.

Bu tür yasadışı faaliyetlerin önüne geçmek için yetkililer çalışmalarını sürdürüyor ve vatandaşları bu konularda duyarlı olmaya davet ediyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde "horoz dövüşü" yaptırdığı belirlenen 14 kişiye 41 bin 350 lira ceza uygulandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde "horoz dövüşü" yaptırdığı belirlenen 14 kişiye 41 bin 350 lira ceza uygulandı.