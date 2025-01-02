DOLAR
35,31 0,16%
EURO
36,57 0,21%
ALTIN
2.992,42 -0,27%
BITCOIN
3.415.884,72 -2,01%

Hatay'da Horoz Dövüştüren 14 Kişiye 41 Bin 350 Lira Ceza

Hatay'ın İskenderun ilçesinde horoz dövüşü yaptıran 14 kişiye toplamda 41 bin 350 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 13:51
Hatay'da Horoz Dövüştüren 14 Kişiye 41 Bin 350 Lira Ceza

İskenderun'da Horoz Dövüşüne Büyük Ceza

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, horoz dövüşü yaptırdığı belirlenen 14 kişiye toplamda 41 bin 350 lira ceza uygulandı. Valiliğin yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Esentepe Mahallesi'ndeki bir sokakta horoz dövüşü üzerinden bahis oynandığını tespit ettiği bildirildi.

Emniyet Ekipleri Harekete Geçti

Ekipler, tespit edilen adrese intikal ederek 14 kişiyi yakaladı ve her birine ceza kesildi. Olaya müdahale eden ekipler, dövüştürülen iki horozu da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne götürdü.

Bu tür yasadışı faaliyetlerin önüne geçmek için yetkililer çalışmalarını sürdürüyor ve vatandaşları bu konularda duyarlı olmaya davet ediyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde "horoz dövüşü" yaptırdığı belirlenen 14 kişiye 41 bin 350 lira ceza...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde "horoz dövüşü" yaptırdığı belirlenen 14 kişiye 41 bin 350 lira ceza uygulandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde "horoz dövüşü" yaptırdığı belirlenen 14 kişiye 41 bin 350 lira ceza...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde "horoz dövüşü" yaptırdığı belirlenen 14 kişiye 41 bin 350 lira ceza uygulandı.

İLGİLİ HABERLER

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Deniz Ulaşımı Normale Döndü
2
Aydın'da Trafik Kazasında Yaralanan Çocuk Hastanede Hayatını Kaybetti
3
Antalya'da Ölü Bulunan İranlı Kardeşlerin Cenazesi Teslim Alındı
4
Niğde'de Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları Sürüyor
5
İstanbul'da Ambulans Geçişini Engelleyen Sürücülere 45 Bin Lira Ceza
6
Kırklareli'nde Müstakil Evde Yangın: Yangın Kontrol Altına Alındı
7
Kırklareli'nde Kar Mahsuru: 3 Teknisyen Kurtarıldı

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu