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Hatay'da Huzur ve Güven Uygulaması Gerçekleştirildi

Dörtyol'da yapılan uygulamada birçok denetleme yapılırken, suç unsuru ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 22:53
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 23:01
Hatay'da Huzur ve Güven Uygulaması Gerçekleştirildi

Hatay'ın Dörtyol İlçesinde Huzur ve Güven Uygulaması

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, yerel emniyet ekipleri tarafından kapsamlı bir huzur ve güven uygulaması düzenlendi. Bu uygulama, bölgedeki asayişin artırılması ve toplumsal güvenliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirildi.

Denetimlerin Detayları

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, denetim alanlarını birçok noktada oluşturdu. Bu kapsamda, 212 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı ve sorgulanan 130 araçtan 9'unun sürücüsüne çeşitli ihlaller nedeniyle idari para cezası uygulandı.

Ele Geçirilen Suç Unsurları

Yapılan denetimlerde, suç ve suç unsurlarıyla mücadele amacıyla arama işlemleri de gerçekleştirildi. Bu süreçte, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi ve emniyet güçleri, suçun önlenmesi için çalışmalarını sürdürmeyi taahhüt etti.

Bu tür uygulamalar, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve suç oranlarını azaltmak adına büyük önem taşımaktadır.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. İlçe...

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama kapsamında ilçenin birçok noktasında denetleme alanları oluşturdu.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. İlçe...

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama kapsamında ilçenin birçok noktasında denetleme alanları oluşturdu.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. İlçe...

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama kapsamında ilçenin birçok noktasında denetleme alanları oluşturdu.

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