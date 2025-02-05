Hatay'da İki Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. A.D. idaresindeki 33 AGV 311 plakalı otomobil, Numune Evler Mahallesi'nde karşı yönden gelen H.T. yönetimindeki 46 DC 285 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza ihbarı sonrasında olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücülerle birlikte araçlarında yolcu olarak bulunan Y.D, T.D, G.K, A.Ö, F.Ö, L.Ö. ve T.K. ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.