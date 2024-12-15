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Hatay'da İnşaat İşçisinden Örnek Davranış: Çamurlu Ayakkabılarını Çıkardı

Hatay'da bir inşaat işçisi, çamurlu ayakkabılarını çıkararak markete girmesiyle dikkat çekti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 13:41
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 13:41
Hatay'da İnşaat İşçisinden Örnek Davranış: Çamurlu Ayakkabılarını Çıkardı

Hatay'da İnşaat İşçisinden Dikkat Çeken Hareket

Hatay'ın Defne ilçesi

Bir inşaat işçisinin çamurlu ayakkabılarını çıkararak markete girmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Çekmece Mahallesi'ndeki bir marketin önünde gerçekleşti.

Güvenliğe Dikkat

İnşaat işçisinin, markete çamurlu ayakkabılarıyla girmemek için ayakkabılarını çıkararak çoraplarıyla içeriye girmesi dikkat çekti. Alışverişinin ardından tekrar ayakkabılarını giyerek marketten çıkması ise sosyal medyada takdir topladı.

Güvenlik Kamerası ile Yansıtıldı

O anlar, marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi ve paylaşılmasının ardından birçok kişi tarafından beğenildi. Bu davranış, temizlik ve hijyen konusuna olan duyarlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.

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