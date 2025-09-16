Hatay'da İskenderun-Topboğazı Otoyolu: 8,5 km'lik tünel çalışmalarında inceleme

Vali Mustafa Masatlı, Belen'de yapımı süren 8.500 m uzunluğunda ve 17 m genişliğindeki tünelde incelemelerde bulundu; projenin 2026 sonu hedefi açıklandı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 17:10
Hatay'da İskenderun-Topboğazı Otoyolu'nda çalışmalar sürüyor

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yapımı devam eden İskenderun-Topboğazı Otoyolu projesinde incelemelerde bulundu. Masatlı, Belen ilçesinde inşası süren tüneldeki çalışmaları yerinde gözlemledi.

Proje ve tünel detayları

Masatlı, otoyol projesi kapsamında Belen'de inşası süren 8.500 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğindeki tüneli inceledi ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemesinin ardından gazetecilere, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kentte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunun yürütüldüğünü söyledi.

Masatlı, projeyle ilgili olarak şunları ifade etti: 'Mega projelerimizden biri de kamuoyunun yakından takip ettiği İskenderun-Topboğazı Otoyolu ve Antakya Bağlantı Yolu ile İskenderun-Belen-Topboğazı Devlet Yolu projemizdir. Otoyol tüneli, 8,5 kilometre uzunluğu ve 17 metre genişliğiyle Türkiye'deki en uzun ve geniş tek tünel olma özelliğini göstermektedir. Bu projemizin en önemli bir diğer özelliği de milli bütçeden şimdiye kadar yapılan en büyük yatırımlardan biri olmasıdır.'

Masatlı, projenin tamamlanmasıyla Amik Ovası'na hızlı, güvenli ve konforlu erişim sağlanacağını vurguladı.

Ulaşım, ekonomi ve güvenlik

Vali Masatlı, yolun kente önemli katkılar sağlayacağını belirterek şunları kaydetti: 'Kırıkhan, Hassa, İslahiye, Nurdağı, Kahramanmaraş ve Gaziantep'e kesintisiz ulaşım sağlanacaktır. Antakya Organize Sanayi Bölgesi, Hatay Havalimanı, Antakya ve diğer ilçelerimize doğrudan bağlantı sağlanacaktır. Böylece çok ekonomik ve zaman tasarrufu sağlayan bir ulaşım ağı kurulmuş olacaktır.'

Ayrıca, otoyolun açılmasıyla trafik yükü artacağından Topboğazı–Antakya Devlet Yolu'nun 3 şeride çıkarılmakta olduğunu ve ulaşımı daha güvenli hale getirmek için 9 adet farklı seviyeli kavşak yapıldığını belirtti.

İlerleme raporu ve takvim

Tünelin 8 ayrı noktasında 24 saat esaslı çalışma yürütüldüğünü aktaran Masatlı, '15 Nisan 2024'te başlanan projede iş bitirme seviyesinin T-1 tünelinde yüzde 74, T-2 tünelinde yüzde 5 seviyesinde. Viyadük imalatında ise yüzde 40 seviyesine ulaşılmıştır. Ekiplerimizin kesintisiz çalışmalarıyla bu mega projemizin, 2026 yılının sonlarına doğru bitmesi planlanmaktadır.' dedi.

